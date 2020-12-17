Путин назвал вопрос Сергея Шнурова провокацией

Сергей Шнуров во время большой пресс-конференции задал Владимиру Путину вопрос о том, почему русские хакеры не помогли Дональду Трампу победить на выборах в США.

"Российские хакеры не вмешивались в выборы в США, это все домыслы, чтобы испортить отношения между странами", — сказал Путин, отметив, что он считает вопрос Шнурова провокацией.

Глава государства отметил, что Трамп не нуждается в помощи при будущем трудоустройстве, поскольку за него проголосовало около 50% населения США.

Ранее amic.ru писал о том, что Путин объяснил, как поправки в Конституцию изменят будущие выборы. Сильно изменится роль Госдумы.