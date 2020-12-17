Барнаульца обвиняют в изнасиловании восьмилетней падчерицы

37-летнего барнаульца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней падчерицы. В 2017 году мужчина несколько раз показывал ей порнографию, а после чего насиловал.

По данным следствия, обвиняемый проживал с женщиной и воспитывал ее малолетнюю дочь с 2012 года.

"Когда девочке исполнилось 8 лет, он в течение двух месяцев несколько раз заставлял ее совместно просматривать фильмы порнографического содержания, а затем совершал в отношении нее иные действия сексуального характера", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

На протяжении трех лет девочка никому не говорила о случившемся, поскольку отчим пригрозил ей развестись с матерью, если та проговорится. Однако после разрыва между супругами ребенок во всем признался.

Обвиняемый признал свою вину, а судебные медицинские и психологические экспертизы доказали его причастность к преступлению. На данный момент уголовное дело по ч. 4 ст 132 УК РФ передано в суд.