Более 33 млн рублей направили на капремонт сельской спортивной школы в Алтайском крае

Капитальный ремонт здания Родинской детско-юношеской спортивной школы начали в Алтайском крае. Общая стоимость реконструкции составляет 33,4 млн рублей, а завершить работы планируют к 1 сентября 2021 года.

Как сообщает "Алтайский спорт", подрядчиком стала компания "Контраст Алтай", и сейчас работники демонтируют старые раздевалки и тренерские кабинеты. До конца года компания планирует освоить 10 млн рублей, а в следующем году – еще 23 млн.

"В первую очередь в школе необходимо заменить окна и все инженерные коммуникации – системы отопления, электроосвещения и канализации. Затем начнется основной этап ремонтных работ. Это оштукатуривание стен, замена кровли и пола в спортивном зале, утепление и отделка фасада керамогранитными плитами", – рассказал председатель комитета по строительству Родинского района Сергей Газин.

При этом фирменный знак школы – фреску с изображением спортсменов – рабочие уберут, однако Газин отметил, что на ее месте появится новая гравировка.