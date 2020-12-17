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Барнаульцы пожаловались на спиливание елок на городских улицах

, ИА "Амител"
Горожане удивлены тем, что где-то аллеи засаживают, а где-то деревья спиливают
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Жители города в сообществе Barnaul 22 рассказали о спиливании здоровых деревьев вдоль улицы Северо-Западной. Особенно удивило горожан то, что их убрали под Новый год.

"Елки, если кто обращал внимание, были прям отличные, стройные и очень пушистые. На Новый год всегда были украшены гирляндами. Как-то оно странно: в одном месте скверы разбиваем, в другом пилим красивые здоровые деревья", – написал один из пользователей.

В комментариях под постом барнаульцы предположили, что деревья могут украсить чей-то праздник: "Кто-то просто их продал. Ищем наши елки на корпоративах страны", "Жаль елочку... понравилась кому-то". 

Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский край вошел в пятерку лидеров всероссийской лесовосстановительной кампании "Сохраним лес". Участники акции высадили в регионе 3,2 млн деревьев, что позволило занять четвертое место по этому показателю.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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