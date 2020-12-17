Оперштаб опроверг информацию о дополнительных ковидных ограничениях в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края опубликовал обращение, в котором опровергается фейковая информация о дополнительных ковидных ограничениях. Отмечается, что сообщение распространяется в социальных сетях.

"Информация, распространенная в соцсетях и мессенджерах, об итогах заседания оперштаба Алтайского края, где якобы было принято решение о закрытии ряда учреждений в регионе с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года, является фейком. Данные о том, что в регионе на этот период закрываются офисы, работающие с физлицами, спортивные организации, торговые центры и магазины, кроме продовольственных, театры и кинотеатры, ДК, парикмахерские и МФЦ, не соответствуют действительности", – пишет оперштаб.

Специалисты напомнили, что в регионе запрещено с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 проводить в общественных местах зрелищные и досуговые массовые мероприятия, корпоративы и т.п. Работа заведений общепита в ночное время не запрещается, но с соблюдением всех мер безопасности.

"Напомним, за публичное распространение заведомо ложной информации в условиях пандемии коронавируса грозит уголовная ответственность", – отметили в оперативном штабе.