Тепло и гололед. О погоде в Алтайском крае 18 декабря

Гололед и необычайно теплая для первого месяца зимы погода ожидает жителей Алтайского края 18 декабря.

Как передает региональный Гидрометцентр, днем температура составит -3...-8°С, местами в предгорьях воздух прогреется до +2°С. Без существенных осадков, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается температура воздуха от -5°С до -7°С. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.