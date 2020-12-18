Грозился, возмущался и что-то писал в блокнот. Пресс-конференция Путина в фотографиях

Фото: ТАСС
17 декабря состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Впервые мероприятие прошло в онлайн-формате. Из-за пандемии журналистов решили не собирать в Москве, вместо этого во всех федеральных округах были организованы специальные площадки, откуда представители региональных СМИ могли задать свои вопросы. Сам Владимир Путин в это время находился в своей резиденции в Ново-Огареве.
Вопросы президенту задавали самые разные, его реакция на них – в нашей фотоподборке.
Комментарии
Странно. Песков судя по фото в реале, а дедок из бункера.
Ну, в этот раз срежессировали такой спектакль. Разнообразие. А то приелся всем уже. Многих бесит, но их на спектакль не пускают
Очередная порция лапши.
"Грозился, возмущался и что-то писал в блокнот", еще забыл ручку кинуть...
У меня другое впечатление - спокойно, уверенно, коспетентно. В очередной раз убедился, что Путин по праву занимает своё место и мало людей, столь соответствующих занимаемой должности.
Уровень же современной "журналистики" именно в данном заголовке - поверхностно и гаденько.
18.12.2020 08:16
- гость
И? На словах у него всегда гладко, а 20 лет с колен встаем, 10 с нефтегазовой иглы слезаем. Ах да забыл, еще входить пытаемся в первую 4ку экономик. Так в чем он компетентен, если сказки говорить, то да мегакомпетентный сказочник.
Прям взорвала . Проблем то в Змеиногорске нет. Главное всем знать привился он или нет?
Еще он признался, что Навальный агент ЦРУ, и поэтому за ним неотступно следуют десятки сотрудников ФСБ, но не уточнил, почему они все химики?! Может быть они для предотвращения отравления "сакральной жертвы", но не доглядели! Признал, что ЦРУ мощнее и компетентнее ФСБ - знают, что Алексей агент, но арестовать его за это не могут, а почему не сказал...
Теперича местной шпане нужно перестраиваться - Навальный велик и страшен, поэтому государство ведет с ним борьбу на самом высоком уровне...
18.12.2020 08:16
- гость -
У меня другое впечатление - спокойно, уверенно, коспетентно.
Какое впечатление может быть у псов смердячих? Иди ножками сучи за 30 медяков.
18.12.2020 08:39
- гость -
После того как ты обсучился другим ловить нечего. Ты весь бюджет высучил.
18.12.2020 08:16
- гость -
Все верно пишешь - прямо заявляет, что при нем страна будут жить в беззаконии и нищете, а граждан страны если им надо будут убивать...
Народ заслуживает то правительство, которое его имеет...