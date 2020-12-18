Грозился, возмущался и что-то писал в блокнот. Пресс-конференция Путина в фотографиях

Фото: ТАСС

17 декабря состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Впервые мероприятие прошло в онлайн-формате. Из-за пандемии журналистов решили не собирать в Москве, вместо этого во всех федеральных округах были организованы специальные площадки, откуда представители региональных СМИ могли задать свои вопросы. Сам Владимир Путин в это время находился в своей резиденции в Ново-Огареве.

Вопросы президенту задавали самые разные, его реакция на них – в нашей фотоподборке.