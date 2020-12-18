В Алтайском крае подвели итоги конкурса экологичных детских рисунков

В конкурсе приняли участие 207 учеников общеобразовательных, художественных школ, школ искусств и учреждений дополнительного образования Алтайского края от 7 до 17 лет. Из присланных в музей работ жюри отобрало 89 на выставку лучших иллюстраций. Победителями стали 18 школьников, еще 18 – лауреатами конкурса. Всех их ждут подарки – художественные принадлежности, дипломы и наборы открыток.

Как рассказали организаторы, цель проекта – формирование у школьников нравственного отношения к миру природы, активной жизненной позиции и мотивации к реальной деятельности в области охраны окружающей среды.

В конкурсе представлены три номинации: "Природа отчизны моей", "Лес – зеленое наследие Алтайского края", "Спасти и сохранить".

Школьники в процессе работы освоили искусство плаката, узнали, как специалисты и волонтеры сохраняют уникальные леса нашего региона, познакомились с произведениями 25 авторов, среди которых такие известные в нашем регионе и в России имена, как В. Бианки, Р. Рождественский, В. Шукшин, М. Зверев, В. Свинцов, Л. Мерзликин, В. Башунов, М. Юдалевич, Н. Чебаевский, И. Шумилов, Г. Собанский и другие.

Работы ребят были использованы в качестве наглядной агитации на противопожарную тему. Баннеры с рисунками размещены в разных районах Алтайского края.

Отметим, ГМИЛИКА и холдинг "Алтайлес" на протяжении пяти лет реализуют эколого-просветительские проекты, участниками которых стали более 1000 детей со всего Алтайского края. Список победителей можно посмотреть на сайте: www.altailes.com