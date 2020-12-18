Россиянам рассказали, когда возрастает риск заражения COVID-19

При выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией, поэтому при их посещении следует соблюдать все меры профилактики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о ношении масок, использовании дезинфицирующих средств и соблюдении социальной дистанции. При появлении первых симптомов COVID-19 следует незамедлительно обращаться к врачу.

При поездках за рубеж также нужно принимать во внимание то, что во многих странах сейчас действуют дополнительные санитарные нормы: соблюдение изоляции, комендантский час, ограничение работы общественного транспорта и так далее.

Кроме того, после возвращения из-за границы гражданам в течение трех дней нужно сдать тест на коронавирус и разместить его результаты на портале "Госуслуги". До получения результатов необходимо находиться на самоизоляции, отметили в ведомстве.