В Роспотребнадзоре назвали главные признаки качественной новогодней елки

Роспотребнадзор назвал главные признаки качественной елки. По мнению специалистов, у новогоднего дерева должен быть толстый ствол без трещин, гибкие ветви, изумрудные эластичные иголки, которые крепко держатся на коре, и одна макушка.
Как рассказали в ведомстве агентству "Москва", приобретать елку лучше в последней декаде декабря, поскольку купленная раньше елка "облысеет" до конца каникул.
При покупке стоит слегка потрясти елку, и если иголки сильно осыплются, то от такого дерева лучше отказаться. Также признаком качества является характерный запах хвои и отсутствие пожелтевших иголок.
При выборе искусственной елки необходимо убедиться, что ветки надежно закреплены, а хвоя на них крепко держится. По словам специалистов, допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного запаха пластика. При этом едкий химический запах говорит об использовании небезопасных материалов.
Комментарии
качественная новогодняя елка
Это когда под елкой подарки и дед мороз со снегурочкой поздравляют вас с праздником! А ковид сдох!
Если перед вами, милейший, не отчитываются, то это не значит что о6и этого не делают