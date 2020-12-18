В Роспотребнадзоре назвали главные признаки качественной новогодней елки

Роспотребнадзор назвал главные признаки качественной елки. По мнению специалистов, у новогоднего дерева должен быть толстый ствол без трещин, гибкие ветви, изумрудные эластичные иголки, которые крепко держатся на коре, и одна макушка.

Как рассказали в ведомстве агентству "Москва", приобретать елку лучше в последней декаде декабря, поскольку купленная раньше елка "облысеет" до конца каникул.

При покупке стоит слегка потрясти елку, и если иголки сильно осыплются, то от такого дерева лучше отказаться. Также признаком качества является характерный запах хвои и отсутствие пожелтевших иголок.

При выборе искусственной елки необходимо убедиться, что ветки надежно закреплены, а хвоя на них крепко держится. По словам специалистов, допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного запаха пластика. При этом едкий химический запах говорит об использовании небезопасных материалов.