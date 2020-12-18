"Стоял, пустовал без дела". Что думают барнаульцы о сносе "Локомотива"

Барнаульский стадион "Локомотив", который последние годы находился в плачевном состоянии, полностью снесли. Сооружение давно признано аварийным: фасад рушился, а трибуны сгнили. Однако собственник планирует отстроить стадион заново и сделать его частью жилого комплекса. В будущем объект может стать еще одним символом Барнаула. Архитекторы уверены, проект, который несколько лет назад разработали для этого участка, – один из самых интересных и грамотных в столице края.
Не заметить большую стройку в центре города сложно. Мы спросили барнаульцев, что они думают о сносе "Локомотива" и его восстановлении.
Комментарии
Жить там точно жесть. Рядом и транспорт весь, вокзал и соответственно сброд весь.
Восстановить стадион,а не строить там коробки ЖК с торговыми площадями
К барнаульцам надо было приставать до того как, а не после сноса пытаясь, делать хорошую мину при плохой игре.
Никто ничего восстанавливать не будет,не будьте наивными.
Хаха у наших архитекторов все проекты грамотные, рассмешили!
Убийца тоже оправдывает свои действия...
Специально таких инфантильных не граждан подобрали в опросе?! Они даже сопоставить не могут, что стадион намеренно уничтожали, чтобы захватить землю в центре города. А был стадион, там жизнь кипела - футбол, хоккей с мячом и с шайбой, каток, мотогонки - тысячи людей были заняты! Давайте еще этим разрушителям еще и памятник поставим, а они уже к Динамо подбираются, называя этот стадион бельмом!!!
Когда стадион работал, в каком году.
В 80-е годы с него праздничный салют на День Победы пускали. Помню большое количество военных с пистолетами-ракетницами. Их хорошо было видно сквозь ажурный забор.
Кому и без дела а на коньках там катался постоянно. и в хоккей там разрешали на катке порубится. Нигде кстати из катков не разрешают!