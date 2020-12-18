"Стоял, пустовал без дела". Что думают барнаульцы о сносе "Локомотива"

Барнаульский стадион "Локомотив", который последние годы находился в плачевном состоянии, полностью снесли. Сооружение давно признано аварийным: фасад рушился, а трибуны сгнили. Однако собственник планирует отстроить стадион заново и сделать его частью жилого комплекса. В будущем объект может стать еще одним символом Барнаула. Архитекторы уверены, проект, который несколько лет назад разработали для этого участка, – один из самых интересных и грамотных в столице края.

Не заметить большую стройку в центре города сложно. Мы спросили барнаульцев, что они думают о сносе "Локомотива" и его восстановлении.