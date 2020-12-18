Врач рассказал об опасности для переболевших COVID-19

В некоторых случаях выздоровление после COVID-19 может сопровождаться появлением постковидного синдрома. Состояние выражается общей слабостью, проблемами с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострением хронических заболеваний и болями в теле.

Как рассказал врач-иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik, для ряда россиян синдром представляет особую опасность. Так, чем старше человек и чем больше он имеет хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся.

Эксперт отметил, что последствия наблюдаются примерно у 20% переболевших, в том числе и у молодых. Причем форма синдрома может быть различной, а его проявления трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни.

Также Крючков заметил, что при постковидном синдроме человек не распространяет коронавирус и для других людей он не опасен, хотя проблемы со здоровьем могут приобрести субхронический или хронический характер.