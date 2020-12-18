Пятница, 18 Декабрь, 14:15

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,98
€ 89,29
-5°


2762668 +0
Обь
35см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2020Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

В Алтайском крае наказали директора, "заморозившего" школу

, ИА "Амител"
Больше трех недель ученикам приходилось учиться в верхней одежде из-за низкой температуры в помещениях
Фото: armvest.ru

Фото: armvest.ru

Прокуратура Алтайского края добилась наказания для директора Новоозерской школы в Тальменском районе, где в течение недели не работала система отопления и температура воздуха в кабинетах не поднималась выше 16°С.

По данным прокуратуры, теплоснабжение школы организовано от газовой котельной ООО "Темп", где произошла поломка одного из котлов. Это привело к снижению температуры теплоносителя, а вместе с тем упала и температура воздуха в классах. Повреждение на котельной устранили через две недели, однако из-за плохого технического состояния обогреть классы удалось только спустя неделю. Таким образом, школьники находились в холодных помещениях в течение трех недель.

По фактам нарушений прокуратура внесла представления директору ООО "Темп" и начальнику отдела образования администрации Тальменского района. Также к дисциплинарной ответственности привлекли директора школы.

Кроме того, осмотр системы теплоснабжения в школе показал необходимость ее полной замены. В прокуратуре отметили, что на данный момент составляется смета на ремонт, который планируется в 2021 году, пишет ИА "Банкфакс".

Напомним, что более 500 учеников средней школы на станции Озерки были вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде из-за отсутствия отопления в здании образовательного учреждения. Температура в некоторых кабинетах не поднималась выше +15°С в течение недели.

Как объяснил главный инженер теплоснабжающей организации "Темп" Анатолий Чернышов, котельная, которая отапливает школу, работает уже почти 20 лет, и за это время систему ни разу не чистили. В результате стояки и батареи забились грязью, поэтому в одних помещениях температура воздуха не поднимается выше +14°С, а в других – превышает +24°С.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.12.2020 14:12
Белка

Ужас, нашли крайнего, директор школы...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
14:13
Новую учебную литературу закупили для сельских школ искусств в Алтайском крае 0
14:01
Колесо обозрения на площади Сахарова начали демонтировать 1
13:50
Sony сняла с продажи Cyberpunk 2077 0
13:39
В Алтайском крае наказали директора, "заморозившего" школу 1
13:28
Военные трижды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
13:16
Врач рассказал об опасности для переболевших COVID-19 1
13:04
Барнаулец хотел купить детали на автомобиль, но стал жертвой мошенников 1
12:52
Нарколог заявил, что есть только два повода для употребления алкоголя 9
12:40
15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 4
12:27
Волонтеры с баллончиками дали бой наркоторговле в Барнауле 2
12:15
Спрос на препараты от похмелья подскочил в России 4
12:03
"Стоял, пустовал без дела". Что думают барнаульцы о сносе "Локомотива" 10
11:49
Телефонные мошенники из колоний похитили 2 млрд рублей у россиян 17
11:37
90 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула 18 декабря 0
11:25
В Роспотребнадзоре назвали главные признаки качественной новогодней елки 2
11:13
Девочку из хорошей семьи осудят за торговлю наркотиками на Алтае 2
11:01
В Алтайском крае подвели итоги конкурса экологичных детских рисунков 0
10:48
Более 1,3 млн рублей украли мошенники у жителя Алтайского края 3
10:33
Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры 37
10:18
В МВД рассказали об изменениях в выборе дорог для сдачи экзамена на права 0
10:03
В Барнауле отменили решение о создании госпиталя в "Посуда Центре" 78
10:02
Собираемся в Белокуриху: какие вещи пригодятся в путешествии 0
09:50
В алтайских кинотеатрах бесплатно покажут короткометражные фильмы 0
09:38
Новогоднюю елку установили на площади Мира в Барнауле 14
09:26
Адвент-календарь amic.ru. Пересматриваем любимые новогодние фильмы 3
09:13
Россиянам рассказали, когда возрастает риск заражения COVID-19 1
09:02
Дешевле, быстрее, качественнее. Где в Барнауле сдать тест на COVID-19 0
08:51
Жители Барнаула пожаловались на отсутствие тротуара на одной из городских улиц 10
08:39
Барнаульская фирма отправила Дональду Трампу годовой запас макарон 8
08:27
Алтайский врач объяснила, почему пожилые люди чаще остальных страдают от COVID-19 3
08:15
"Макароны дорожают. С какой стати?" 16 ярких цитат Путина с Большой пресс-конференции-2020 20
08:03
Колоссальный рост: реализация амбициозного нацпроекта на Алтае набирает обороты 0
07:49
Более 33 млн рублей направили на капремонт сельской спортивной школы в Алтайском крае 2
07:33
Новогоднее письмо непослушной девятилетней девочки рассмешило пользователей соцсетей 2
07:16
Мешок скидок. Магазин женского белья "Блис" проводит новогоднюю акцию 0
07:01
Где заработать 100 тысяч? Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Алтайском крае 5
06:48
На федеральных трассах Алтайского края увеличили количество снегоуборочных машин 0
06:32
Грозился, возмущался и что-то писал в блокнот. Пресс-конференция Путина в фотографиях 17
06:17
Белый Металлический Бык. Как задобрить символ 2021 года? 2
06:02
Тепло и гололед. О погоде в Алтайском крае 18 декабря 0
23:54
Такой день. Пресс-конференция с Путиным и клятва для педагогов 1
23:33
СК: барнаулец пригласил к себе домой инвалида и убил его 0
23:10
Барнаульцы пожаловались на спиливание елок на городских улицах 5
22:53
Барнаул решил накормить чехов хумусом 1
22:33
Российских спортсменов лишили права выступать под флагом России 5
22:08
Пятиэтажный дом горел в алтайском поселке 0
21:46
Волейболисты "Университета" в упорной борьбе уступили лидеру 0
21:25
Оперштаб опроверг информацию о дополнительных ковидных ограничениях в Алтайском крае 0
21:21
Путинские выплаты семьям с детьми к Новому году. Кому и сколько заплатят? 3
21:05
"У нас океан проблем". Главное с большой пресс-конференции Владимира Путина 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.