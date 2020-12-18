В Алтайском крае наказали директора, "заморозившего" школу

Прокуратура Алтайского края добилась наказания для директора Новоозерской школы в Тальменском районе, где в течение недели не работала система отопления и температура воздуха в кабинетах не поднималась выше 16°С.

По данным прокуратуры, теплоснабжение школы организовано от газовой котельной ООО "Темп", где произошла поломка одного из котлов. Это привело к снижению температуры теплоносителя, а вместе с тем упала и температура воздуха в классах. Повреждение на котельной устранили через две недели, однако из-за плохого технического состояния обогреть классы удалось только спустя неделю. Таким образом, школьники находились в холодных помещениях в течение трех недель.

По фактам нарушений прокуратура внесла представления директору ООО "Темп" и начальнику отдела образования администрации Тальменского района. Также к дисциплинарной ответственности привлекли директора школы.

Кроме того, осмотр системы теплоснабжения в школе показал необходимость ее полной замены. В прокуратуре отметили, что на данный момент составляется смета на ремонт, который планируется в 2021 году, пишет ИА "Банкфакс".

Напомним, что более 500 учеников средней школы на станции Озерки были вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде из-за отсутствия отопления в здании образовательного учреждения. Температура в некоторых кабинетах не поднималась выше +15°С в течение недели.

Как объяснил главный инженер теплоснабжающей организации "Темп" Анатолий Чернышов, котельная, которая отапливает школу, работает уже почти 20 лет, и за это время систему ни разу не чистили. В результате стояки и батареи забились грязью, поэтому в одних помещениях температура воздуха не поднимается выше +14°С, а в других – превышает +24°С.