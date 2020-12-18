Sony сняла с продажи Cyberpunk 2077

Игру Cyberpunk 2077, ставшую одной из самых ожидаемых в 2020 году, удалили из магазина PlayStation Store.

Компания Sony в своем официальном аккаунте в Twitter объяснила решение тем, что поступает слишком много жалоб на проблемы с оптимизацией и качеством игры.

Для тех, кто уже купил Cyberpunk 2077, но желает вернуть свои деньги, открыта специальная форма на сайте Sony. В результате ресурс оказался перегружен из-за потока желающих воспользоваться опцией.

Стоит отметить, что снятие с продажи Cyberpunk 2077 коснулось исключительно магазина PlayStation Store. Игру все также можно приобрести в розничных магазинах. Кроме того, она доступна в онлайн-продажах для ПК и Xbox.

Ранее amic.ru писал, что продажи новой игровой приставки Sony PlayStation 5 официально стартовали в России. Версия PS5 с приводом на старте продаж стоила 46 999 рублей, а упрощенная Digital Edition (без дисковода) – 37 999 рублей.