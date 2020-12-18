Власти района на Алтае решили сократить 50 воспитателей. Не получилось

Прокуратура добилась отмены решения администрации Кош-Агачского района о закрытии групп в детсадах и сокращении их сотрудников, сообщает "Интерфакс".
Правоохранители пришли к выводу, что действия районных властей "противоречили принципам социальной политики по обеспечению занятости населения в период пандемии вирусной инфекции".
"Прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона исполняющему обязанности главы района, принесены два протеста на постановления администрации о сокращении штатов", – уточнили в ведомстве.
В результате удалось "предотвратить нарушение трудовых прав 50 работников дошкольных образовательных учреждений".
Ранее amic.ru писал, что Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детсадов в условиях пандемии COVID-19 .
Антиковидные правила работы образовательных учреждений Роспотребнадзор подготовил в июле. Согласно документу, в детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия с участием представителей разных классов, групп и отрядов.
Помимо этого, учреждения обязаны измерять температуру у детей и закреплять за каждым классом определенный кабинет для большинства уроков, чтобы минимизировать контакты учащихся.
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