Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры

Россия оспорит запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) для президента России Владимира Путина на посещение чемпионатов мира и Олимпийских игр. По мнению члена Совета Федерации Владимира Джабарова, это является "абсолютным беспределом".

"Это совершенно неприлично. Мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", – цитирует сенатора РИА Новости.

Как ранее сообщил amic.ru, Спортивный арбитражный суд лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 года.

Кроме того, суд запретил Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до 2022 года включительно. Запрет распространяется и на членов российского правительства и депутатов Госдумы. К тому же на турнирах нельзя присутствовать главам и заместителям госорганизаций, а также администрации президента и сотрудникам Следственного комитета.