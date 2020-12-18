Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры

Россия оспорит запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) для президента России Владимира Путина на посещение чемпионатов мира и Олимпийских игр. По мнению члена Совета Федерации Владимира Джабарова, это является "абсолютным беспределом".
"Это совершенно неприлично. Мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", – цитирует сенатора РИА Новости.
Как ранее сообщил amic.ru, Спортивный арбитражный суд лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 года.
Кроме того, суд запретил Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до 2022 года включительно. Запрет распространяется и на членов российского правительства и депутатов Госдумы. К тому же на турнирах нельзя присутствовать главам и заместителям госорганизаций, а также администрации президента и сотрудникам Следственного комитета.
Комментарии
Всё правильно. Нужно отстаивать стать Сверхдержавы.
отправить запретителям парочку Авангадов!
Бункерному это только на пользу - позорить страну меньше будет...
Надо переходить давать нюхнуть новичка иностранцам.Те,которые в конец оборзели.А то всё своим да своим.
-гость- 16:06
вам СУ-24, МИ-24 мало?
А не он ли со своей командой правящей партии и довел Россию до состояния, когда ее перестали уважать! Санкции то нацелены конкретно на верхушку нашего правительства!
Спортсменам не запрещают выступать на олимпийских играх, но единственное условие - под нейтральным флагом. Да Вова, это тебе не свой народ гнобить...
Гаагский трибунал не за горами уничтожителю своего же народа. Гитлер в подметки не годится. Тот другие народы уничтожали. Этот-свой.
Как подписывать указы нарушающие Конституционные права граждан, так все хорошо, а как самого ограничили в правах, так сразу обиделся и решил оспаривать! Испытай на своей шкуре! И не надо Россией прикрываться, запрет направлен на определенный круг лиц правящей верхушки, а не на всех граждан!
Мало лишь запрета на посещение ОИ.
Ему нужно вообще запретить посещать Россию. Ибо уже ДОСТАЛ!
с дедушкой уже давно все понятно- токсичен
18.12.2020 16:50
- гость -
А куда девать это чудо? Антарктиду жалко, там люди всё-таки делом заняты. Может, его как Наполеона в своё время? Только без мышьяка, я лично буду очень доволен. И пусть прихватит, коль пожелает и "женщину N1, и другую такую же, а уж дружков-олигархов (только без денег) обязательно. И рыжего - в первую очередь.