Большая пробка собралась в центре Барнаула из-за ДТП

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Калинина и улицы Аносова. На месте аварии собралась длинная пробка.

Согласно фотографии, которые очевидец опубликовал в сообществе "Инцидент Барнаул", две иномарки столкнулись по касательной и заблокировали полосу по четной стороне проспекта. Пострадавших нет.

Как ранее сообщил amic.ru, 17 декабря на трассе Барнаул – Новосибирск столкнулись сразу три автомобиля. На записи, размещенной в социальных сетях, видно, что одна из машин получила серьезные повреждения, другую выбросило на обочину, а третий автомобиль почти не пострадал. По словам очевидцев, люди в результате инцидента травм не получили.