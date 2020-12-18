Координационный центр "Волонтеров Победы" в Барнауле признали лучшим в России

Окружной координационный центр СФО "Волонтеров Победы", действующий в Барнауле, признан лучшим в стране, сообщили amic.ru в организации.

Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" подвело итоги работы восьми окружных центров, которые в 2019-2020 гг. по всей стране готовили добровольцев к сопровождению мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Результаты были озвучены в Тюмени, на семинаре-совещании руководителей органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику в субъектах России.

При подведении итогов учитывалось количество обученных волонтеров, проведенных акций, качество работы с ветеранами. Особенно Центральный штаб "Волонтеров Победы" отметил работу проекта "Победа в каждом из нас" и документальный фильм о ветеранах Алтайского края, снятый в рамках деятельности проекта.

"Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова отметила, что волонтеры Алтайского края, проект "Победа в каждом из нас" и его координаторы Максим и Екатерина Банных внесли бесценный вклад в сохранение памяти о подвигах жителей Алтайского края в Великой Отечественной войне, на высоком уровне провели акции, посвященные 75-летию Победы, достойно поздравили ветеранов в условиях пандемии", – уточнили в организации.

Также Алтайский край вошел в первую пятерку регионов по итогам проведения акции "Блокадный хлеб". Здесь учитывалось число мест, в которых прошла акция, количество задействованных волонтеров и количество уроков памяти, проведенных в школах.

Как ранее писал amic.ru, в Барнауле открытие Координационного центра Сибирского федерального округа по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялось 15 мая 2019 вместе со стартом проекта "Победа в каждом из нас". Алтайский край стал одним из восьми победителей Всероссийского конкурса, который проводился движением "Волонтеры Победы" и Федеральным агентством по делам молодежи.

В год памяти и славы участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы":

– провели более 50 патриотических акций;

– собрали и опубликовали около 500 историй о жизни и подвигах жителей Алтайского края в годы Великой Отечественной войны;

– шесть невероятных историй о судьбах ветеранов Алтайского края стали основой документального фильма "Победа в каждом из нас". Его посмотрели тысячи зрителей Сибири, Казахстана и 28 городов Болгарии;

– увеличили количество "Волонтеров Победы" в Алтайском крае с 500 до 2739 человек;

– создали 69 волонтерских корпусов 75-летия Победы в разных районах края;

– раздали 59 322 георгиевские ленточки;

– вручили 645 подарков ветеранам в честь Дня Победы;

– поздравили 623 ветерана с Днем Победы по телефону;

– передали 645 писем Победы с добрыми пожеланиями от молодежи ветеранам в честь дня Победы;

– вручили ветеранам Великой Отечественной войны 516 мобильных телефонов с бесплатной связью.