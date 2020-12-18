Cream Soda, Feduk и ЛСП. Барнаульцев приглашают на уникальный онлайн-концерт

Барнаульцы смогут попасть на концерт Cream Soda, Feduk и других в расширенной реальности XR (extended reality). Особенность фестиваля – интерактивное участие зрителей, которые смогут влиять на происходящее: с помощью своих комментариев и лайков менять созданные миры, а также задавать свои вопросы музыкантам.

Прямой эфир состоится 19 декабря в 17:00 по московскому времени на странице фестиваля в МТС Live: https://live.mts.ru/xr и в сообществах МТС в социальных сетях: ВК, Instagram, TikTok. На фестивале выступят артисты, релизы которых попадают в топ-чарты стриминговых площадок: Дора, Cream Soda, Feduk, "Пошлая Молли", ЛСП.

Трансляция будет идти из специально построенной под фестиваль виртуальной студии в Москве. Благодаря огромным LED-экранам, на которых будут отображаться графические локации, создается естественное освещение героя в кадре. Специальные датчики-трекеры будут синхронизировать картинку на экранах с движением камеры, что создаст полное ощущение присутствия артиста в виртуальном мире. Смотреть фестиваль можно будет с любого устройства и для погружения не потребуется дополнительное оборудование.

Для того чтобы каждый из артистов мог выразить свое творчество в собственном стиле, были созданы уникальные виртуальные миры на игровом движке Unreal Engine 4. В режиме онлайн у зрителей будет возможность влиять на то, что будет происходить в кадре. В зависимости от комментариев и лайков можно будет, например, менять погоду, запускать визуальные эффекты (огонь, молнии и другие), активировать компьютерных героев, которые появятся рядом с артистами, а также отправлять свои видео, чтобы появиться на экранах с артистами в прямом эфире.