Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае

В Горном Алтае за минувшие сутки скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 138, сообщает республиканский оперштаб.

За сутки ковид выявили еще у 97 человек, а с начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 941 случай заболевания.

На этот раз диагноз подтвердился у 29 жителей Горно-Алтайска, в том числе у четырёх детей; у 29 жителей Шебалинского района, в том числе у восьми детей; у 12 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у 12 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у трёх жителей Турочакского района; у трёх жителей Чойского района, в том числе у двух детей; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Усть-Коксинского района.

За все время из больниц региона выписали 12 307 пациентов, в том числе 87 — за последние сутки.