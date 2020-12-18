"Барон Сибири" присягнул на верность королеве и стал пожизненным пэром

Британский предприниматель Евгений Лебедев, которого королева Елизавета II наделила титулом "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в РФ", стал пожизненным членом Палаты лордов британского парламента, сообщает The Daily Telegraph.

Лебедева номинировали на пожизненное пэрство по рекомендации премьер-министра Бориса Джонсона. После присяги на верность королеве россиянин официально вошел в Палату лордов.

"Искренне и честно заявляю и подтверждаю, что буду преданным и сохраню истинную верность Ее Величеству королеве Елизавете, ее наследникам и преемникам, согласно закону", – произнес новоявленный барон (цитата по ТАСС).

По информации сайта британского парламента, в заседаниях палаты лордов Лебедев принимает участие с 19 ноября.

Как ранее писал amic.ru, титула барона Лебедев удостоился "за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность". В частности, семья Лебедева владеет изданиями The Evening Standart и The Independent, а сам новоявленный барон организовал несколько благотворительных акций. На них удалось собрать около 100 млн долларов на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

Примечательно, что Лебедев родился в Москве. На каком основании его связали именно с Сибирью, не уточняется.