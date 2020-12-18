Мария Бутина презентует книгу "Тюремный дневник"

Мария Бутина 18 декабря в Екатеринбурге совместно с ректором Уральского государственного экономического университета Якова Силина презентует книгу "Тюремный дневник", сообщает ТАСС. Мероприятие запланировано на 19:00. Оно пройдет в онлайн-формате.

"Они расскажут историю ареста и тюремного заключения в чужой стране, а также поделятся информацией о работе с сфере защиты прав и интересов российских граждан, столкнувшихся с беззаконием или оказавшихся в местах заключения за рубежом", — пишет издание.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2018 году в США Бутину обвинили в том, что она работает на РФ в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, девушка "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. В октябре 2019-го девушку освободили. Сейчас она входит в состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Общественную палату РФ.