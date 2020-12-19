Почему Владимир Путин – главный в стране оппозиционер, ждать ли его на новый президентский срок в 2024 году, чем Эрдоган лучше Навального и можно ли считать детские выплаты Кремля популизмом? Amic.ru пообщался с политологами и узнал, что они увидели за ответами президента в ходе пресс-конференции, прошедшей 17 декабря.

Путин все критикует

Власти впервые открыто признали проблему бедности и тем самым перехватили повестку дня у оппозиции, говорит общественник Константин Емешин. "Теперь получается так, что у нас в стране только один оппозиционер, который все критикует – это Путин. Это такой известный технологический прием. Образование, медицина – все плохо. А люди смотрят на это и восторгаются: какой великий у нас президент, оказывается, он все знает, все-все проблемы", – подчеркнул Емешин.

Эксперт выделил два ключевых события с путинской пресс-конференции. В самом начале мероприятия слово дали новосибирской площадке, и возможность задать вопрос получила алтайская журналистка Людмила Кейбол. "Хотя в истории президентских пресс-конференций за 20 лет такое удавалось лишь экс-главреду ИА "Амител" Светлане Шаповаловой (на самом деле – еще двум журналистам: Кристине Ливер из "Алтайской правды" и Анастасии Хлыновской из службы новостей FM-Продакшн, – прим. авт.). Задать вопрос практически нереально – желающих сотни. И потому всегда это было шоу – кто громче себя ведет, у кого более яркий плакат, тот имеет больше шансов", – объяснил общественник.

Также Емешина заинтересовал пассаж про Украину, когда Путин заявил, что "мы поддерживали и будем поддерживать Донбасс". "Ранее президент это всегда трактовал как внутриукраинский конфликт. Указывал, что нас там нет, идет гражданская война, а тут взял и признался, что РФ все же в этом регионе присутствует", – констатировал эксперт.

В остальном, говорит Емешин, Владимир Путин оказался предсказуемым. Отличия от прошлых лет были, но они не носили принципиальный характер. А вот измененный формат пошел пресс-конференции только на пользу: у мероприятия добавилось динамики.

Меньше цифр, больше смысла

Политолог Илья Гращенков обратил внимание на неожиданно острые вопросы, приготовленные на этот раз журналистами для Владимира Путина.

Основной круг тем касался ухудшения экономического положения населения. "Хорошо заметно, что людям все менее интересны международные дела и все более волнуют внутренние. Соответственно, ключевой темой стало то, как ухудшается жизнь в стране. Помимо инфляции и доходов, есть еще вопросы по коронавирусу: когда закончится пандемия, когда разрешат работать нормально. И здесь Путину главное было – не уйти в статистику, потому что люди ждали не манипулирования цифрами, а конкретных ответов. Это президенту хорошо удалось", – считает Гращенков.

С коллегой согласен политолог Сергей Асеев. "Пресс-конференция доказала, что в приоритете у властей находится все-таки внутренняя повестка, активно дополняемая внешним фоном. Кризисная повестка признается всеми сторонами, а главный вопрос в этой связи – как корректно распорядиться имеющимися ресурсами", – говорит собеседник.

Эксперт считает обещание президента произвести выплаты к Новому году тем семьям, где есть дети до 7 лет, хорошо продуманным шагом, в котором нет политического популизма. "Этот имиджевый ход был ожидаемым, еще до пресс-конференции многие предполагали что-то подобное. Вопрос был в суммах и социальных категориях, которых это коснется. Это сделано на фоне социально-экономических проблем, вызванных ковидом и сформировавшихся ожиданий общества", – указывает Асеев.

Чего не хватает Навальному

Вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального и расследовании независимых СМИ в отношении "близких к Кремлю лиц" эксперты относят к числу острых тем, на которые президент просто не мог не отреагировать. Но его ответ предназначен в первую очередь Западу, отмечает политолог Илья Гращенков.

Путину было важно, чтобы провокационная тема "берлинского пациента" всплыла на пресс-конференции. Об этом намекает "анонс" со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова накануне мероприятия, отмечает Гращенков.

"Эти острые вопросы были заданы. И лидер РФ был готов на них ответить. Причем ответ был адресован не только и не столько журналистам и даже не Навальному, а конкретно – странам Запада, которые пытаются этой ситуацией воспользоваться", – заметил эксперт.

Политтехнолог Константин Лукин обратил внимание на тональность ответа об отравлении оппозиционера: "Главное качество политика, по мнению Путина, это созидание, а не разрушение. Именно последней черты и не хватает Навальному".

Эксперт считает, что важнейшим посылом пресс-конференции стала фраза Путина о приоритете государственных ценностей: "Национальные интересы государства должны быть превыше всего". Это было показано в очень своеобразной манере – через характеристику президента Турции Реджепа Эрдогана, указывает политтехнолог. "Он (Эрдоган, – прим. ред.) работает на благо страны и только поэтому уже вызывает уважение как национально ориентированный лидер", – напомнил Лукин слова президента России.

Обошлось без прожектерства

Путин может пойти на новый президентский срок в 2024 году. Это произойдет, если нынешний глава государства не успеет сделать политическую систему устойчивой. Такие выводы озвучил Константин Лукин, услышав фразу президента: "Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. Но формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать – посмотрю".

Сергей Асеев считает, что отказ президента детально рассуждать на пресс-конференции о политическом будущем после 2024 года вполне объясним, в противном случае это было бы "прожектерством". "Все поняли, что нет однозначного отторжения по поводу очередного президентского срока, вопрос точно стоит на повестке, но заявлять сейчас какую-то конкретику – бессмысленно и опасно. Тем более пока не прошли выборы в Госдуму, и не ясен дальнейший политический расклад", – уверен эксперт.

Он также напомнил, что Путин, отвечая на вопрос о будущих выборах в Госдуму, дал ясно понять: голосование пройдет в сентябре 2021 года, как и планировалось. "Весной кампании в парламент точно не будет. Все периоды и сроки и так практически пропущены, поэтому сдвигать голосование не несколько месяцев смысла не было, плюс ко всему это бы еще и вызвало шквал критики", – отмечает Сергей Асеев.

Удачный эксперимент

По мнению Лукина, пресс-конференция – 2020 с вкраплениями элементов прямой линии стала удачным экспериментом: "Новый формат мне понравился больше, все было по-деловому, быстро и динамично. Переключение журналистов на жителей и обратно позволило к тому же охватить еще и больший спектр вопросов, удалось обсудить дополнительные темы". Эксперт обратил внимание, что Путин сам мог выбирать темы, которые хотел подсветить.

Общий фон прошедшего мероприятия, по словам Лукина, можно охарактеризовать как рациональный оптимизм: "Да, есть проблемы, но и есть понимание, как их решить – причем чуть ли не с 10-летним горизонтом планирования".