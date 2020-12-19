До +2 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 декабря

Теплая погода без существенных осадков установится в Алтайском крае в субботу, 19 декабря. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, по краю температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. В предгорьях воздух местами прогреется до +2 градусов. Без существенных осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах ожидается сильная гололедица. Скорость ветра при усилениях не превысит 14 метров в секунду.