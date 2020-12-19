Волейболистам "Университета" не удалось взять реванш у лидера

Волейболисты "Университета" не сумели взять реванш у лидера. Повторный матч высшей лиги "А" чемпионата России (зона "Восток") против пермской "Камы" состоялся 18 декабря в Барнауле.

Как и днем ранее, игра растянулась на пять сетов. После четырех партий счет был равный – 2:2 (25:23, 16:25, 22:25, 25:18). На тай-брейке барнаульцы уступили 12:15, и матч вновь завершился поражением "студентов" с результатом 2:3.

Для "Камы" это уже восьмая победа подряд с начала турнира. Пермяки занимают первое место, а "Университет" по-прежнему пятый. Следующий матч алтайские волейболисты проведут 21 декабря в Барнауле против магнитогорской "Магнитки".