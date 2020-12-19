Помпео назвал России врагом США

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что считает Россию врагом Америки. Об этом сообщает РИА Новости.
"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список", — сказал он во время радиошоу.
Госсекретарь напомнил о сообщениях о кибератаках со стороны России, которые недавно появлялись в СМИ. Он также заявил, что Россия "реальным риском для тех, кто любит свободу".
При этом он добавил, что считает Китай более важной угрозой.
Ранее amic.ru писал о том, что США внесли в санкционный список пять физических и шесть юридических лиц, которые связаны с Рамзаном Кадыровым. Их считают причастными к нарушениям прав человека.
Комментарии
В сша есть демократические принципы-их подрывают враги.
В сша все любят свободу-её враги рискуют отнять.
Помпео никогда бы не был помпеом, если бы не существовало двух слов "свобода и демократия".Он ими пользуется на работе через каждые три фразы.
В заголовке ошибка. Не "России", а "Россию"
Опять этот за лужей хрюкает.
России - их много. )) сказал помпео и "насцал в лифте "