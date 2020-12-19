В АКЗС в первом чтении приняли закон о выплатах на жилье для детей-сирот

Депутаты АКЗС в первом чтении приняли закон вы выплатах на покупку жилья для детей-сирот, который был разработан Минстроем по инициативе Виктора Томенко.

Внесенный законопроект предлагает установить в Алтайском крае в качестве меры социальной поддержки для детей-сирот предоставление выплаты на приобретение жилья.

"Действующее законодательство предусматривает предоставление лицам из категории "дети-сироты" жилых помещений площадью 28-33 квадратных метра по договорам найма. Сертификат же позволит приобрести жилое помещение сразу в собственность, в том числе возможно приобретение при желании жилья большей площади в том городе или районе на территории края, в котором хочется жить, с дополнительным использованием собственных средств, таких как: личные накопления, материнский капитал, ипотека", — рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

В случае принятия законопроекта, размер выплат будет установлен дополнительно, рассказали в министерстве.