Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд рублей на новогодние выплаты

Минфин России перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд рублей на выплаты детям до восьми лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Минфин довел 73,6 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до восьми лет", — сказано в сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин сообщил о новогодних детских выплатах во время своей большой пресс-конференции 17 декабря.

Ранее ранее amic.ru писал о том, что Пенсионный фонд России автоматически перечислит новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до 7 лет включительно, если они уже получали их весной и летом. Остальным же придется писать заявление