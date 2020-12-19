Прокуратура занимается жесткой дракой третьеклассниц в Саратове

В социальных сетях распространяется ролик, на котором видно, как пять несовершеннолетних девочек наблюдают за дракой двух человек и периодически пинают их ногами. Саратовская прокуратура изучила ролик, установила личности участников и начала проверку.
"Незамедлительно организована проверка, в ходе которой предварительно установлено, что в опубликованном материале оказались события, которые произошли сегодня, 18 декабря 2020 года, в дневное время у здания одной из школ города Балаково с учащимися 3-го класса образовательного учреждения", – сказано в сообщении ведомства.
Жители города отмечают, что это не первый подобный инцидент и эти девочки уже устраивали драки.
Ранее amic.ru писал о том, что школьники устроили драку у ТЦ в Бийске. Один из них получил серьезные травмы.
Комментарии
будущие претенденты в росгвардию
М-да...
У учителей в школе не осталось никаких рычагов воздействия. Дети никого не воспринимают. Родители всячески оправдывают своих детей.
Очень плохо,что из школы ушли мужчины С такой зарплатой
В моей школе (давным -давно) было 7 преподавателей мужчин.
19.12.2020 16:06
- гость -
В моей школе (давным -давно) было 7 преподавателей мужчин.
И шо они, нарезали круги вокруг школы в поисках нарушителей дисциплины?
19.12.2020 16:19
- гость -
Я совсем про другое, не про конкретный случай)))
Учителя мужского пола – ценные кадры для школы. Они обладают большей стойкостью, терпением, хладнокровием, стрессоустойчивостью и объективной оценкой.
Педагог – тяжелая профессия, для нее нужны стальные нервы и железный дух, который есть у мужчин. Мужчины нужны школе!
и мужчины в школе это дисциплина, и родители учат своих чад постоять за себя, и рычаги воздействия утеряны - всё верно!
и пока по телевизору и в сети, в кино, в новостях и ток-шоу будет культивироваться насилие - подобное будет только увеличиваться... не стройте себе иллюзий!
***
не то мы строим в своей стране, ох, не то! переделывать и перестраивать будет болезненнее и дольше...
19.12.2020 16:37
- гость -
для нее нужны стальные нервы и железный дух
Таки Рэмбо бы смог работать учителем?
Учителя мужского пола – ценные кадры для школы
ага , в моей школе были мужики- трудовик, биолог и урок музыки вел. все алкаши еще те!
и физручка с ними бухала. чему они научат? биолог часто на уроках пиво пил... вот уже 40 лет всё "работает".
19.12.2020 16:45
- гость -
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Железный Арни даже пробовал)))
Вполне себе позитивная киношка получилась))))