Прокуратура занимается жесткой дракой третьеклассниц в Саратове

В социальных сетях распространяется ролик, на котором видно, как пять несовершеннолетних девочек наблюдают за дракой двух человек и периодически пинают их ногами. Саратовская прокуратура изучила ролик, установила личности участников и начала проверку.

"Незамедлительно организована проверка, в ходе которой предварительно установлено, что в опубликованном материале оказались события, которые произошли сегодня, 18 декабря 2020 года, в дневное время у здания одной из школ города Балаково с учащимися 3-го класса образовательного учреждения", – сказано в сообщении ведомства.

Жители города отмечают, что это не первый подобный инцидент и эти девочки уже устраивали драки.

Ранее amic.ru писал о том, что школьники устроили драку у ТЦ в Бийске. Один из них получил серьезные травмы.