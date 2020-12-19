Кабмин выделил 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоэтажках

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 750 млн рублей для замены старых лифтов в многоэтажных домах. Об этом сообщает ТАСС.
"Финансирование поможет регионам заменить не менее 1010 лифтов, отработавших свой срок службы, и поддержит отечественных производителей", – рассказали в правительстве.
Средства направят в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и распределят по регионам.
Ранее amic.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен на продукты питания. Он отметил, что все эти меры являются краткосрочными.
Комментарии