В Италии на зимние праздники объявили общенациональный карантин

В праздничные дни с 24 декабря по 6 января вся Италия станет "красной" зоной. Это означает введение всеобщего карантина.

"Вся Италия – "красная" зона с 24 декабря по 6 января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности", – сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, будут закрыты. Парикмахерским разрешили работать. Бары и рестораны переходят к режиму работы навынос.

Премьер также отметил, что с 28 по 30 декабря и 4 января возможны небольшие послабления. В частности, магазины могут быть открытыми до 21:00 и можно будет выезжать из городов, пишет ТАСС.