Интерпол проверит происхождение иконы, которую подарили Лаврову в Сараеве

Россия вернет в Сараево икону, которую подарили главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", – пояснили в ведомстве.

Лавров посетил Боснию и Герцеговину с рабочим визитом 15 декабря. Ему подарили икону, а посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска.

Ранее amic.ru писал о том, что житель Бийска украл со съемной квартиры две иконы, стоимость одной из которых может составлять около 1 млн рублей. Подозреваемый признал свою вину и написал явку с повинной.