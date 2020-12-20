Снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 20 декабря

Днем 20 декабря в Алтайском крае ожидается снег, сильный ветер, метели. На дорогах сильная гололедица, предупреждают метеорологи.
Температура в регионе -1...-6 градусов, местами по северо-западу -8...-13 градусов. На большей части территории снег, местами сильный снег, метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.
Ветер южный, с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, местами по югу порывы 16-21 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит -3...-5 градусов. Временами возможны снег, метель. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.
Ветер южный, с переходом в северо-западный, 7-12 метров в секунду.
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