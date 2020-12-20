Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной

Зарубежные СМИ обратили внимание на то, что 63-летний Дольф Лундгрен и его 24-летняя возлюбленная Эмма Крокдал надели обручальные кольца. Журналисты предположили, что пара связала себя узами брака.

Крокдал родилась в Норвегии и переехала в Лос-Анджелес, где работала фитнес-тренером. С Лундгреном они познакомились в спортзале.

Для голливудского актера это уже третий брак, отмечает портал "Леди. Mail.ru". В начале 90-х он непродолжительное время состоял в зарегистрированных отношениях с Пэри Момм. С 1994 года по 2011-й он был женат на Анетт Квиберг, у них есть дети – 24-летняя Ида и 19-летняя Грета.