Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной

Зарубежные СМИ обратили внимание на то, что 63-летний Дольф Лундгрен и его 24-летняя возлюбленная Эмма Крокдал надели обручальные кольца. Журналисты предположили, что пара связала себя узами брака.
Крокдал родилась в Норвегии и переехала в Лос-Анджелес, где работала фитнес-тренером. С Лундгреном они познакомились в спортзале.
Для голливудского актера это уже третий брак, отмечает портал "Леди. Mail.ru". В начале 90-х он непродолжительное время состоял в зарегистрированных отношениях с Пэри Момм. С 1994 года по 2011-й он был женат на Анетт Квиберг, у них есть дети – 24-летняя Ида и 19-летняя Грета.
Комментарии
Ровестница дочери. Совсем некоторые мужчины ку ку под старость лет.
Ровестница дочери.
Это еще ничего, у нашего Стеклова Владимира третья дочь примерно одного возраста с его правнуком
Седина в бороду, бес в ребро.
Кобель не вскочит, если кто-то там чего-то там не захочет.
И т.д.
Почему, собственно, нет?
Если бы он познакомился с пельменем жительницы Тюмени, то его выбор не пал бы на Эмму Крокодил
@ Пельмень жительницы Тюмени признали самым красивым во вселенной @
20.12.2020 10:58
Z
Седина в бороду, бес в ребро.
Кобель не вскочит
В этом и дело, чего она хочет) что то не припомню таких браков в жизни небогатых и незнаменитых)
20.12.2020 09:29
- гость -
Совсем некоторые мужчины ку ку под старость лет.
То ли дело наша Алла Пугачева!
11:30- гость - "что то не припомню таких браков в жизни небогатых и не знаменитых"
О них не пишут в интернетах, вот и не помните