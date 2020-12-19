Такой день. Подарки для девочки-блогера и очень плохой дом пенсионерки

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 19 декабря. Без коронавируса.

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о пожилой женщине, которую она встретила на улице. Автор поста была шокирована тем, в каких условиях живет ее новая знакомая. Она отметила, что выглядит пенсионерка опрятно, не пьет, но ее дом вызвал у автора просто ужас.

41-летний руководитель золотодобывающего предприятия на Алтае осужден за хищение драгметаллов и покушение на дачу взятки. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет условно и штраф в размере 3,1 млн рублей.

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование в отношении 47-летней жительницы Бийска. Ее обвиняют в совершении убийства.

Семьи с детьми в Алтайском крае получают 28 различных видов пособий и компенсаций. За 2020 год на эти цели выделили 11,5 миллиарда рублей.

Фитнес-тренер Василий Смольный увидел в социальных сетях девочку, которая рассказывала о своей простой жизни. Оказалось, что живет она под Барнаулом. Мужчина вместе с жителями города решили собрать для нее новогодние подарки.

Вечером 18 декабря очевидцы заметили в Барнаулке кроссовер. Машину окружали несколько автомобилей ДПС. Оказалось, что водитель иномарки совершил аварию и скрылся с места происшествия. Он пытался уйти от погони, но загнал машину в реку.