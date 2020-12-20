Судебный эксперт Иван Симонов рассказал, как избавиться от ненужной бытовой техники, чтобы не получить штраф. Его слова приводит агентство "Прайм".

Специалист отметил, что материалы, из которых состоят электроприборы, могут быть токсичными для почвы, и поэтому выбрасывать их запрещено. В частности статьей 8.2 КоАП РФ.

Симонов рекомендует сдавать технику в магазины на утилизацию. Взамен они предоставят скидку на новый товар. Если техника неисправна, ее можно продать на запчасти через сайты объявлений, а если работает – также продать или сдать в ломбард. Кроме того, ее можно бесплатно отдать в детские дома или малоимущим.

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