Россиянкам предложили платить зарплату за материнство

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин предложил назначить постоянные выплаты матерям, которые воспитывают детей. Слова парламентария приводит издание Ura.ru.

"Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам", – рассказал Шеин, отметив, что такая мера может повысить рождаемость в стране.

Также он предложил назначить регулярные выплаты семьям, находящимся в тяжелом финансовом положении. Эту же инициативу поддержал замруководителя ЛДПР Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что россияне много тратят на детей и поэтому государство должно помогать выплатами, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Напомним, что по решению президента российские семьи с детьми до 7 лет включительно получат новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей. Как уточнили в ПФР, деньги перечислят автоматически тем семьям, которые уже получали их в 2020 году. Остальным же придется писать заявление.