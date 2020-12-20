Путин оценил ситуацию с террористическими преступлениями в России

За 11,5 месяца 2020 года в России зарегистрировали два преступления террористической направленности, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

"Еще относительно недавно, я уже не говорю про середину 90-х или про начало 2000-х годов, но еще в 2010 в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 их было уже 36. А за 11,5 месяца текущего года – два", – сказал глава государства, отметив, что отечественные спецслужбы должны продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о скандальном расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального, в котором блогер назвал имена "сотрудников ФСБ", которые якобы причастны к инциденту.