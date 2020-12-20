Такой день. Новые ФАПы в Алтайском крае и борьба со снегопадом

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 декабря. Без коронавируса.

До 2025 года в Алтайском крае полностью перестроят 74 старых фельдшерско-акушерских пункта и построят четыре новых. Модернизация пройдет в рамках всероссийской реформы первичного звена здравоохранения.

80 единиц снегоуборочной техники боролись с последствиями снегопада на улицах краевой столицы днем 20 декабря. Еще 130 машин выведут на линию в ночь на 21 декабря.

Барнаулец нашел объявление о возможности заработка и вложился, поверив обещаниям о скором богатстве. В итоге горожанин потерял 2 млн рублей.

В Барнауле начала работу новогодняя площадка на улице Мало-Тобольской. Ее украсили елью, световыми фигурами сказочных персонажей, ледовыми барельефами и другими праздничными атрибутами.

Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Бийском районе. Легковушки получили серьезные повреждения, а одна из машин перевернулась.

В Барнауле на месяц закроют движение транспорта на участке переулка Циолковского. Ограничение будет действовать с 21 декабря до 21 января.