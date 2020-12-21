Тело футболиста Диего Марадоны могут поместить в мавзолей

Тело футболиста, чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны могут эксгумировать и поместить в специально построенный для этого мавзолей. По словам адвоката умершего спортсмена, это посмертное желание легенды аргентинского футбола.

"После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее, окруженное моими трофеями и личными вещами", – приводит отрывок письма издание The Sun.

Данную информацию также подтвердил Марио Борди, который выступает юристом последней избранницы легендарного футболиста. Кроме того, с этой идеей согласны и наследники аргентинца.

Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Марадону похоронили рядом с могилами его родителей, а на церемонию прощания допустили только родственников и близких друзей спортсмена.