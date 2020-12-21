Тело футболиста Диего Марадоны могут поместить в мавзолей

Тело футболиста, чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны могут эксгумировать и поместить в специально построенный для этого мавзолей. По словам адвоката умершего спортсмена, это посмертное желание легенды аргентинского футбола.
"После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее, окруженное моими трофеями и личными вещами", – приводит отрывок письма издание The Sun.
Данную информацию также подтвердил Марио Борди, который выступает юристом последней избранницы легендарного футболиста. Кроме того, с этой идеей согласны и наследники аргентинца.
Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.
Марадону похоронили рядом с могилами его родителей, а на церемонию прощания допустили только родственников и близких друзей спортсмена.
Комментарии
Поместят в мавзолей и будут Богом наказаны как мы.
Данное сравнение не уместно! Марадона - бог, а в Аргентине есть церковь его имени! Ленин, Сталин и следующий претендент рангом явно пониже...
Конечно нужно в мавзолей, ведь никто еще не становился чемпионом в 9 лет
Душа на на небе, мощи в земле.
То, что Марадонна умер, а Оззи Осборн жив, как бы намекает, что дело не в наркотиках, а в спорте... Кстати, отжигал Диего Армандо, где-то даже похлеще Джона Майкла...
Последнее желание....надо исполнить..