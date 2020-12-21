Ученые обнаружили новый штамм коронавируса в трех странах

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса в Нидерландах, Австралии и Дании. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее такой же вид инфекции был обнаружен в Великобритании. В местном Минздраве отметили, что этот вид распространяется гораздо быстрее обычного и уже стал доминирующим в Лондоне.
Из-за нового штамма в стране ввели дополнительные ограничения, а ряд стран Евросоюза приостановил транспортное сообщение с Великобританией.
В российском оперативном штабе отметили, что следят за обстановкой с распространением новой формы вируса.
Ранее amic.ru писал о том, что директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян назвал условие повторного заражения коронавирусом. По его словам, это возможно в случае проблем с иммунитетом.
Комментарии
А-А-А-а-а-а-а-А-а-А-А-а-а..... Мы фсие умрёёёёёммммм.....
09:34 -меcный- "Мы фсие умрём"
"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", — сказал Путин
в бункере щас, наверное, хорошо: тепло, стерильно, натуральный творожок на завтрак и тёплая водичка в бассейне...
Увы, капитализм, в который нас заманили "недооцененные" "интеллигенты". Конечно, в разной степени, но почти поголовно!
Однако, как всегда на базаре ничего не продашь. если будет только вранье и обман! Настоящая поделка короновируса действительно не самая опасная по сравнению с тем, что в принципе может быть.
Очень большие подозрения, что разрабатывается целый рад таких вирусов - благо оно очень изменчив... пока не будет поздно ВСЕМ!
Однако деньги не пахнут! А "Достойные" бизнесмены обкрадывают не только сограждан, но и Будущее... пока люди не вспомнят путь СССР, так усердно шельмующийся...