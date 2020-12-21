Ученые обнаружили новый штамм коронавируса в трех странах

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса в Нидерландах, Австралии и Дании. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее такой же вид инфекции был обнаружен в Великобритании. В местном Минздраве отметили, что этот вид распространяется гораздо быстрее обычного и уже стал доминирующим в Лондоне.

Из-за нового штамма в стране ввели дополнительные ограничения, а ряд стран Евросоюза приостановил транспортное сообщение с Великобританией.

В российском оперативном штабе отметили, что следят за обстановкой с распространением новой формы вируса.

Ранее amic.ru писал о том, что директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян назвал условие повторного заражения коронавирусом. По его словам, это возможно в случае проблем с иммунитетом.