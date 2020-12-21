В Казахстане родители захотели назвать ребенка Пловом в Коробочке

Семейная пара блогеров в Казахстане решила назвать ребенка Пловом в Коробочке. Исполнить желание им помешал Центр обслуживания населения.

"Это какое-то безумие, просто руки опускаются, когда такое творится в нашей стране. То есть в честь парламента можно, а вот Плов в Коробочке Ануарович Сухозад – это, по их мнению, издевательство и подозрение на диагноз родителей, то есть нас. И такое говорят нам люди, которые даже "Инстаграм" в глаза не видели", – жалуется мать ребенка.

Женщина рассказала, что выбор имени дался им нелегко, пишет Life. Они решили оставить сыну фамилию матери, а имя выбирали из нескольких вариантов, в том числе Самсонит, Милавицы и Сяоми.