Уборщица оформила заём в 500 тысяч рублей и перевела его мошенникам в Алтайском крае

Мошенники оформили на уборщицу из Алтайского края кредит в размере почти 500 тысяч рублей. Сначала злоумышленники послали ей SMS, а после с ней связался "представитель банка".
Как пишет пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне 48-летней жительнице края пришло SMS-сообщение о необходимости обезопасить счет. Позже ей позвонил неизвестный, который представился работником банковской организации. По его инструкциям женщина сама оформила на себя потребительский кредит в размере 500 тысяч рублей, после чего перевела средства на счет злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").
Комментарии
глупые должны страдать
сообщение о необходимости обезопасить счет
Неплохо уборщицы у нас живут, однако... Банковские счета имеют! А тут никаких счетов. Уборщицей устроиться, может... Хотя... если у вас нету счёта, то вам его не потерять!
Нормальному заемщику , с высокой белой официалкой отказывают, банкстеры сами жульничают!
Дураков лечить бесполезно.
21.12.2020 10:09
ПенсионЭрка
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Чего вы так раскричались?
Не пишут же какой счет.
У каждой банковской карты есть счет.
Или отдельный счет, на который заёмщик перечисляет денежку, с которого в правильную дату банк списывает платёж по кредиту.
И т.д. и т.п.
Не говоря уже о действительно накопительном счете - почему бы и нет?
21.12.2020 10:09
гость
Нормальному заемщику , с высокой белой официалкой отказывают, банкстеры сами жульничают!
не звизди, если белая зарплата и нормальная кредитная история - банки просто заваливают предложениями