Уборщица оформила заём в 500 тысяч рублей и перевела его мошенникам в Алтайском крае

Мошенники оформили на уборщицу из Алтайского края кредит в размере почти 500 тысяч рублей. Сначала злоумышленники послали ей SMS, а после с ней связался "представитель банка".

Как пишет пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне 48-летней жительнице края пришло SMS-сообщение о необходимости обезопасить счет. Позже ей позвонил неизвестный, который представился работником банковской организации. По его инструкциям женщина сама оформила на себя потребительский кредит в размере 500 тысяч рублей, после чего перевела средства на счет злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").