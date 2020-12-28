Сохранить и заработать. Как приумножить сбережения и не попасть к мошенникам

В 2020-м только ленивый не говорит об экономическом кризисе. Банкротство сегодня терпят как крупные, так и малые финансовые предприятия. Жители края в надежде сберечь заработанное ищут безопасные варианты, и многие обращают свое внимание на кредитные потребительские кооперативы. Что нужно знать о них и как отличить надежную компанию от мошенников, чтобы избежать потерь? Разбираемся с экспертами из КПК "АС Финанс".

Сделать правильный выбор

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) – своеобразная касса взаимопомощи. Ее главная цель – решение финансовых задач его участников. Стать членом (пайщиком) такого кооператива может каждый совершеннолетний житель страны.

В кредитном кооперативе привлечение денежных средств происходит по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада (депозита). И отличие от банковского депозита – в возможности пайщиков получить более высокий доход по сбережениям. При том, что КПК принимают любые, даже небольшие суммы сбережений.

Дело в том, что размер максимальной ставки по сбережениям устанавливает Центральный банк России, который контролирует деятельность КПК согласно специальному федеральному закону "О кредитной кооперации". Процентная ставка по договору передачи личных сбережений не может более чем в два раза превышать ключевую ставку, установленную Банком России. В настоящее время ее размер составляет 4,25% годовых. Таким образом, 8,5 % – максимальная ставка, которую может предложить сегодня любой КПК для своих пайщиков по принятым сбережениям.

Денежные вложения в КПК не попадают под защиту Агентства по страхованию вкладов, но это не значит, что средства граждан окажутся незащищенными. Кредитные кооперативы страхуют свою ответственность в специализированных страховых организациях. А компенсационный фонд, созданный СРО, обеспечивает имущественную ответственность КПК. Другими словами, защищает интересы пайщиков. Для формирования компенсационного фонда кооперативы делают отчисления в размере 0,2% среднегодовых активов.

Если выбор сделан в пользу КПК, остается самое главное – найти надежный кредитный кооперативный потребительский кооператив. Как не ошибиться?

Проверить партнера

В первую очередь эксперты рекомендуют проверить, сколько лет КПК находится на рынке.

"Если организации менее трех лет и она осуществляет свою деятельность по территориальному принципу общности своих членов, как большинство кооперативов, она может осуществлять на территориях не более двух граничащих муниципальных образований. КПК возрастом более трех лет могут работать на территориях не более двух граничащих субъектов Российской Федерации. Кооперативы, которые на рынке свыше трех лет, – самые надежные, но даже их следует проверять", – говорит помощник председателя правления КПК "АС Финанс" Евгения Крючкова.

Специалист также обращает внимание на следующие моменты:

– Каждый КПК обязан состоять в одной из саморегулируемых организаций (СРО) и соблюдать единые правила и стандарты деятельности, принятые этой самой СРО. Саморегулируемые организации также контролируют деятельность КПК в целом: вырабатывают стандарты и правила работы, следят за финансовой отчетностью.

Если какой-либо КПК не является членом СРО, то он не имеет права принимать средства от людей. Реестр СРО финансового рынка опубликован на сайте Банка России.

– Принимать новых участников и привлекать их сбережения имеет право только кооператив, включенный в реестр Банка России (размещен на сайте www.cbr.ru в разделе Финансовые рынки / Надзор за участниками финансовых рынков / Микрофинансирование). По данному реестру можно увидеть действующие КПК и КПК, находящие в стадии ликвидации или банкротства.

– КПК должны раскрывать пайщикам информацию о своей деятельности, в том числе об органах управления, о членстве в саморегулируемых организациях. На сайте КПК и в местах оказания услуг должна быть представлена основная документация на кооператив (свидетельства ИНН, ОГРН, о членстве в СРО, с указанием номера в реестре СРО, о заключении договора страхования ответственности).

Доверять гарантиям

Все эти пункты соблюдаются КПК "АС Финанс". Его деятельность больше пяти лет контролируется Центральным банком России. Отчетность по денежным средствам кооператив предоставляет в Центробанк ежемесячно, а отчетность по финансовым нормативам – ежеквартально.

КПК состоит в саморегулируемой организации "Кооперативные финансы". Его ответственность перед пайщиками застрахована в некоммерческой корпоративной организации "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования".

"Мы стараемся сделать наши программы максимально доступными и привлекательными. Для сберегателей – это стабильно высокий процент на сбережения: сегодня он составляет 8,5% и гарантии сохранности денег. Также наша сберегательная программа предполагает, что сбережения можно положить на срок от одного месяца", – отмечает Евгения Крючкова.

Основная часть постоянных членов кооператива (около 80%) – граждане, чей возраст 45+. Как отмечают в КПК, большинство из них пришли по рекомендации, а это говорит о многом – кооперативу доверяют.

Оправдывая доверие, "АС Финанс" позаботился о пожилых пайщиках, когда началась пандемия COVID-19. Чтобы защитить их от лишних контактов, в КПК ввели автоматическую пролонгацию договоров. Все действия со сбережениями происходили в дистанционном режиме, и только в случае крайней необходимости пайщики приходили в офис.

Кроме того, в самые сложные периоды пандемии сотрудники КПК не оставили пожилых без внимания. Они развозили десятки пакетов с продуктовыми наборами, медицинскими масками, а также моющими средствами тем, кто находится в зоне риска заражения коронавирусом.

Несмотря на нестабильную ситуацию в стране и мире, в организации наблюдаются стабильные показатели. В сложное для всех время распространения коронавирусной инфекции COVID-19, КПК "АС Финанс" остается гарантом стабильности и надежности для своих пайщиков. В этот период, и не только, все обязательства исполняются в полном объеме, согласно условиям заключенных договоров. Кооперативом соблюдается баланс между принятыми и выданными денежными средствами. Все заемщики являются надежными, проходят тщательную проверку и вовремя, без просрочек производят оплаты по договорам займа.

Завершающийся 2020 год, несмотря на его сложности и сюрпризы, прошел в кооперативе спокойно, уверенно и устойчиво. Оттока членов кооператива не наблюдается, портфель сбережений увеличивается. Растет степень доверия и удовлетворенности членов кооператива.

КПК "АС Финанс" поздравляет своих пайщиков и жителей Алтайского края с наступающим Новым годом!

КПК "АС ФИНАНС"

ул. Шумакова, 17а.

Телефон: 8-800-303-7777

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Кредитный потребительский кооператив "АС ФИНАНС". ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК "АС ФИНАНС" состоит в саморегулируемой организации "Кооперативные Финансы". Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО "МОВС". С подробной информацией можно ознакомиться в офисах КПК "АС Финанс". Услуга предоставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Сбережения сроком от 1 мес. до 5 лет, процентная ставка – 8,5% годовых. Минимальная сумма взноса 50 000 руб.