Понедельник, 28 Декабрь, 14:17

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,69
€ 89,87
-22°


3050248 +0
Обь
20см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Сохранить и заработать. Как приумножить сбережения и не попасть к мошенникам

, ИА "Амител"
КПК "АС Финанс" помогает выгодно вложить деньги
Фото: www.haberiver.com

Фото: www.haberiver.com

В 2020-м только ленивый не говорит об экономическом кризисе. Банкротство сегодня терпят как крупные, так и малые финансовые предприятия. Жители края в надежде сберечь заработанное ищут безопасные варианты, и многие обращают свое внимание на кредитные потребительские кооперативы. Что нужно знать о них и как отличить надежную компанию от мошенников, чтобы избежать потерь? Разбираемся с экспертами из КПК "АС Финанс".

Сделать правильный выбор

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) – своеобразная касса взаимопомощи. Ее главная цель – решение финансовых задач его участников. Стать членом (пайщиком) такого кооператива может каждый совершеннолетний житель страны.

В кредитном кооперативе привлечение денежных средств происходит по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада (депозита). И отличие от банковского депозита – в возможности пайщиков получить более высокий доход по сбережениям. При том, что КПК принимают любые, даже небольшие суммы сбережений.  

Дело в том, что размер максимальной ставки по сбережениям устанавливает Центральный банк России, который контролирует деятельность КПК согласно специальному федеральному закону  "О кредитной кооперации". Процентная ставка по договору передачи личных сбережений не может более чем в два раза превышать ключевую ставку, установленную Банком России. В настоящее время ее размер составляет 4,25% годовых. Таким образом, 8,5 % – максимальная ставка, которую может предложить сегодня любой КПК для своих пайщиков по принятым сбережениям.

Денежные вложения в КПК не попадают под защиту Агентства по страхованию вкладов, но это не значит, что средства граждан окажутся незащищенными. Кредитные кооперативы страхуют свою ответственность в специализированных страховых организациях. А компенсационный фонд, созданный СРО, обеспечивает имущественную ответственность КПК. Другими словами, защищает интересы пайщиков. Для формирования компенсационного фонда кооперативы делают отчисления в размере 0,2% среднегодовых активов.

Если выбор сделан в пользу КПК, остается самое главное – найти надежный кредитный кооперативный потребительский кооператив. Как не ошибиться?

Проверить партнера

В первую очередь эксперты рекомендуют проверить, сколько лет КПК находится на рынке.

"Если организации менее трех лет и она осуществляет свою деятельность по территориальному принципу общности своих членов, как большинство кооперативов, она может осуществлять на территориях не более двух граничащих муниципальных образований. КПК возрастом более трех лет могут работать на территориях не более двух граничащих субъектов Российской Федерации. Кооперативы, которые на рынке свыше трех лет, – самые надежные, но даже их следует проверять", – говорит помощник председателя правления КПК "АС Финанс" Евгения Крючкова.

Специалист также обращает внимание на следующие моменты:

– Каждый КПК обязан состоять в одной из саморегулируемых организаций (СРО) и соблюдать единые правила и стандарты деятельности, принятые этой самой СРО. Саморегулируемые организации также контролируют деятельность КПК в целом: вырабатывают стандарты и правила работы, следят за финансовой отчетностью.

Если  какой-либо КПК не является членом СРО, то он не имеет права принимать средства от людей. Реестр СРО финансового рынка опубликован на сайте Банка России.

– Принимать новых участников и привлекать их сбережения имеет право только кооператив, включенный в реестр Банка России (размещен на сайте www.cbr.ru в разделе Финансовые рынки / Надзор за участниками финансовых рынков / Микрофинансирование). По данному реестру можно увидеть действующие КПК и КПК, находящие в стадии ликвидации или банкротства.

– КПК должны раскрывать пайщикам информацию о своей деятельности, в том числе об органах управления, о членстве в саморегулируемых организациях. На сайте КПК и в местах оказания услуг должна быть представлена основная документация на кооператив (свидетельства ИНН, ОГРН, о членстве в СРО, с указанием номера в реестре СРО, о заключении договора страхования ответственности).

Доверять гарантиям

Все эти пункты соблюдаются КПК "АС Финанс". Его деятельность больше пяти лет контролируется Центральным банком России. Отчетность по денежным средствам кооператив предоставляет в Центробанк ежемесячно, а отчетность по финансовым нормативам – ежеквартально.

КПК состоит в саморегулируемой организации "Кооперативные финансы". Его ответственность перед пайщиками застрахована в некоммерческой корпоративной организации "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования".

 "Мы стараемся сделать наши программы максимально доступными и привлекательными. Для сберегателей – это стабильно высокий процент на сбережения: сегодня он составляет 8,5% и гарантии сохранности денег. Также наша сберегательная программа предполагает, что сбережения можно положить на срок от одного месяца", – отмечает Евгения Крючкова.

Основная часть постоянных членов кооператива (около 80%) – граждане, чей возраст 45+. Как отмечают в КПК, большинство из них пришли по рекомендации, а это говорит о многом – кооперативу доверяют.

Оправдывая доверие, "АС Финанс" позаботился о пожилых пайщиках, когда началась пандемия COVID-19. Чтобы защитить их от лишних контактов, в КПК ввели автоматическую пролонгацию договоров. Все действия со сбережениями  происходили в дистанционном режиме, и только в случае крайней необходимости пайщики приходили в офис.

Кроме того, в самые сложные периоды пандемии сотрудники КПК не оставили пожилых без внимания. Они развозили десятки пакетов с продуктовыми наборами, медицинскими масками, а также моющими средствами тем, кто находится в зоне риска заражения коронавирусом.

Несмотря на нестабильную ситуацию в стране и мире, в организации наблюдаются стабильные показатели. В сложное для всех время распространения коронавирусной инфекции  COVID-19, КПК "АС Финанс" остается гарантом стабильности и надежности для своих пайщиков. В этот период, и не только, все обязательства исполняются в полном объеме, согласно условиям заключенных договоров. Кооперативом соблюдается баланс между принятыми и выданными денежными средствами. Все заемщики являются надежными, проходят тщательную проверку и вовремя, без просрочек производят оплаты по договорам займа.

Завершающийся 2020 год, несмотря на его сложности и сюрпризы, прошел в кооперативе спокойно, уверенно и устойчиво. Оттока членов кооператива не наблюдается, портфель сбережений увеличивается. Растет степень доверия и удовлетворенности членов кооператива.

КПК "АС Финанс" поздравляет своих пайщиков и жителей Алтайского края с наступающим Новым годом!

КПК "АС ФИНАНС"
ул. Шумакова, 17а.
Телефон: 8-800-303-7777
Сайт

Кредитный потребительский кооператив "АС ФИНАНС". ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК "АС ФИНАНС" состоит в саморегулируемой организации "Кооперативные Финансы". Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО "МОВС". С подробной информацией можно ознакомиться в офисах КПК "АС Финанс". Услуга предоставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Сбережения сроком от 1 мес. до 5 лет, процентная ставка – 8,5% годовых. Минимальная сумма взноса 50 000 руб. 

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
Loading...
14:02
Полицейские нашли двух пропавших девочек в Рубцовске 1
13:54
Три человека пострадали в результате ДТП в Горно-Алтайске 1
13:45
США выделят 290 млн долларов на противодействие России в 2021 году 5
13:31
Виктор Томенко отмечает с супругой жемчужную свадьбу 9
13:16
Одинокая пенсионерка на Алтае осталась без крыши над головой перед Новым годом 0
13:04
В Минобрнауки признали, что качество дистанта ниже очного обучения 5
12:55
Алтайским сотрудникам ОМОНа вручили знаки отличия ГТО 6
12:40
Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море 4
12:29
Вирус, войны и щепотка политики. Главные новости уходящего года 0
12:21
Окончание пандемии и миллион долларов. Россияне рассказали, что загадают на Новый год 2
12:12
Проверка на прочность. В СГК рассказали о снижении доходов и неснижении инвестиций 5
11:54
Суд обязал власти Барнаула выкупить квартиру у жильца аварийного дома 0
11:42
Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 4
11:30
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Бийск 2
11:15
Предприниматели и власти Алтайского края отказались повышать минимальную зарплату 41
11:02
Запись на вакцинацию против коронавируса началась в Алтайском крае 34
10:54
Барнаул вошел в число наиболее "умных" городов Сибири 3
10:45
Агентство стратегических инициатив назначило представителей в Алтайском крае 4
10:30
32 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
10:22
Советы нотариуса. Что делать, если получили наследство, и как правильно его оформить 0
10:17
Полицейские помогли жительнице Барнаула добраться домой на сломанном автомобиле 10
10:03
Игрушки и сладости. Холдинг "Алтайлес" подарил новогодние подарки детям 2
09:51
Эксперт назвал долгосрочное последствие COVID-19 0
09:37
Расписание пригородных поездов в Алтайском крае изменится на праздниках 0
09:25
Адвент-календарь amic.ru. Наводим порядок в телефоне и компьютере 4
09:14
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом XXI века 6
09:03
Сохранить и заработать. Как приумножить сбережения и не попасть к мошенникам 0
08:45
Биолог оценила устойчивость антител к британскому штамму коронавируса 10
08:30
"Росводоканал" и ВЭБ.РФ определили будущее концессии в сфере водоснабжения 5
08:15
От разработки до внедрения. Как алтайский "Политех" готовит инженеров мирового уровня 0
08:02
Россиянин убил себя и двоих детей из-за измены жены 37
07:49
Из аварийного жилья в Алтайском крае за два года переселили около двух тысяч человек 1
07:31
Путин решил поставить прививку от коронавируса 13
07:17
Мишустин в роли пожарного, диссидент Навальный и Конституция "на пеньках": итоги-2020 14
07:01
Вечер в своей компании. Куда идти за новогодним настроением на 2021 год 5
06:52
"Лавина" сошла с крыши одного из барнаульских зданий 8
06:32
Через призму пандемии. Главные фотографии 2020 года от amic.ru 0
06:04
Туман и гололедица. О погоде в Алтайском крае 28 декабря 0
23:36
Такой день. Благодарность врачам и пожар в пятиэтажке 0
22:34
В Москве мужчина пытался сломать банкомат и умер 10
21:38
Барнаульца задержали за незаконное изготовление боевого оружия 5
20:30
Алтайский спортсмен выступит на первом чемпионате Европы в 2021-м 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 273 0
19:27
Леонид Слуцкий и Василий Березуцкий покатались на снегоходах по Алтаю 0
18:48
Еще 63 больных коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
18:09
Лобовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Бийск 1
17:39
Жители Барнаула в -35 градусов вышли на пикет против ЦОС 29
17:10
"Спасибо врачам". Огромный арт-объект создают изо льда в Барнауле 5
16:42
В Алтайском крае выросло число свободных коек для больных ковидом 0
16:15
Русская ругань спасла модель от грабителя в США 9
15:41
В Барнауле потушили пожар в пятиэтажке. Видео 0
15:16
Еще 552 зараженных COVID-19 в России скончались 0
14:42
В Горно-Алтайске ввели режим повышенной готовности из-за морозов 0
14:11
429 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае 1
13:40
Куда звонить алтайским водителям, если морозы застали врасплох 1
13:14
Холодильник с угощениями поставили на барнаульском Арбате 15
12:39
С 1 января WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах 0
12:10
Житель Алтайского края без вести пропал вместе с автомобилем 2
11:35
Бывший мэр возглавил бийское отделение Союза промышленников 2
11:05
Еще 216 заражений коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 10
10:39
Курс биткоина вновь побил исторический рекорд 12
10:01
Плойка и две резинки. Простой способ сделать объемную укладку 0
09:32
Синоптики прогнозируют снежную зиму на Алтае 4
09:02
Адвент-календарь amic.ru. Проверяем, все ли готово к празднику 0
08:30
Алтайский край вошел в топ-5 по недовольству антиковидной работой властей 26
08:01
Еще два новогодних городка возвели в Барнауле 3
07:35
Закрыть портал несчастий. Как проводить 2020 год, чтобы привлечь любовь и богатство 1
07:03
Число случаев коронавируса в мире превысило 80 миллионов 0
06:32
Что-то пошло не так: когда Дед Мороз – это страшно 8
06:04
До -32 градусов похолодает в Алтайском крае 27 декабря 17
23:50
Такой день. Коммунальные аварии в Барнауле и эвакуация из торгового центра 0
22:51
Вячеслав Франк исполнит желание 13-летнего барнаульца о настоящей гитаре 1
21:45
Певица Монеточка вышла замуж 4
20:46
Путин поблагодарил Виктора Томенко за вклад в развитие Госсовета 13
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 272 2
19:29
Врач раскрыла обязательный состав "новогодней аптечки" 0
18:55
Стая агрессивных собак держит в страхе жителей Барнаула 16
18:24
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19 3
17:51
Дорожную технику почти на 10 млн рублей закупили в алтайском городе 0
17:21
Режим повышенной готовности из-за сильных морозов ввели в Бийске 0
16:51
96 случаев коронавируса зарегистрировали в Горном Алтае за сутки 0
16:14
Из барнаульского ТЦ "Огни" экстренно эвакуировали посетителей. Обновлено 2
15:49
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 3 миллиона 3
15:16
Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Чуйском тракте 0
14:44
Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет 5
14:14
Более 150 млн рублей потратили на модернизацию пищеблоков в школах Алтайского края 0
13:42
Александр Лукашенко не будет прививаться от коронавируса 2
13:11
В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой без тепла остались 10 домов 0
12:40
Мэр Барнаула проконтролировал ход работ по устранению коммунальных аварий 1
12:08
Деньги за подписку. Сразу три жительницы Бийска повелись на новую уловку мошенников 7
11:34
В РПЦ заявили, что не выступают за запрет абортов 1
11:01
219 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 11
10:36
Ученые назвали главную опасность британского штамма COVID-19 4
10:05
Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле 3
09:37
Доктор Мясников раскрыл самую вредную для здоровья привычку 18

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.