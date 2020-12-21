Российский космонавт показал, как выглядит Барнаул с борта МКС

Российский космонавт, бортинженер МКС Олег Артемьев на своей странице в Instagram показал, как выглядит Барнаул из космоса. Для подписчиков он немного рассказал о городе.
"Значительная часть города располагается в Ленточном бору, по мнению ученых, оставшемся после ледникового периода, когда территория между Обью и Иртышом находилась между двумя огромными ледниками – Северным, который располагался по руслу Оби до впадения в нее Иртыша, и Алтайским", – написал космонавт.
Он отметил, что Ленточный бор – уникальная растительная зона, которая не встречается в других местах планеты.
Ранее amic.ru писал о том, что госкорпорация "Роскосмос" провела космический мониторинг разлива топлива в Норильске по запросу МЧС России.
Комментарии
С Ледникового периода бор простоял... А теперь за десяток лет уничтожат.
Себя возле машины увидел, без шапки. Мамка если посмотрит выпишет звездюлей.
без шапки
Да ты ещё и носки разные надел, оболтус!!!
и фуфайку на ничку, ахахах
Так возмем на себя повышенные обязательства и совместно с Алтайлесом уберем "больные" деревья, чтоб с космоса только Здоровая степь сибирская была видна!!!!
Спасибо космонавту что хоть не в момент когда соседку к штакетнику припер.
Да вроде в Канаде еще часть ленточного уцелела, и все, больше нигде на планете Земля, так-то...