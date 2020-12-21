Российский космонавт показал, как выглядит Барнаул с борта МКС

Российский космонавт, бортинженер МКС Олег Артемьев на своей странице в Instagram показал, как выглядит Барнаул из космоса. Для подписчиков он немного рассказал о городе.

"Значительная часть города располагается в Ленточном бору, по мнению ученых, оставшемся после ледникового периода, когда территория между Обью и Иртышом находилась между двумя огромными ледниками – Северным, который располагался по руслу Оби до впадения в нее Иртыша, и Алтайским", – написал космонавт.

Он отметил, что Ленточный бор – уникальная растительная зона, которая не встречается в других местах планеты.

Ранее amic.ru писал о том, что госкорпорация "Роскосмос" провела космический мониторинг разлива топлива в Норильске по запросу МЧС России.