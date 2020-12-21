Юпитер и Сатурн сойдутся на небе. Так близко они не были 800 лет

21 декабря после захода солнца жители каждой страны мира смогут наблюдать редкое астрономическое событие – соединение Сатурна и Юпитера, сообщает ТАСС.

Профессор "Сколтеха" Татьяна Подладчикова рассказала, что последний раз настолько близко планеты находились почти 800 лет назад – в 1226 году.

"С Земли это расстояние будет составлять всего лишь десятую часть градуса, что примерно равно толщине монеты", – уточнила эксперт.

Если будет стоять безоблачная погода, то явление можно будет наблюдать невооруженным глазом, но лучше – через мощный бинокль или телескоп. Они помогут рассмотреть не только планеты, но даже их спутники и кольца Сатурна.

"Поскольку планеты будут находиться очень низко над линией горизонта в юго-западной части неба, лучше взобраться на холм в месте, где горизонт свободен от высоких застроек и деревьев", – посоветовала Подладчикова.

Чтобы найти Сатурн и Юпитер, нужно обратить внимание на две необычные звезды – Дабих и Альгеди – в созвездии Козерога. Они расположены рядом на небосводе и состоят из двух и трех светил. Планеты-гиганты будут чуть ниже и правее. Они будут очень яркими и поэтому их обнаружение большого труда составить не должно.