Прянички-бараночки. Что вам известно о вкусных и полезных лакомствах? Тест-игра

Злаки для завтрака и перекуса давно уже стали синонимом красоты и здоровья. А многообразие форм, в которые современные производители научились превращать обычную пшеницу или кукурузу, делают их популярными даже у капризной детской аудитории. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как привычные изделия попали к вам на стол?

Компания "Квантсервер" – производитель сухих завтраков, хлебобулочных и кондитерских изделий из алтайского зерна – предлагает проверить, насколько хорошо вам знакомы любопытные факты о вкусных и полезных продуктах. Осторожно, участие в викторине может вызвать желание похрустеть чем-то вкусненьким.

Компания "Квантсервер"

Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская, 4а

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