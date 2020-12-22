Назван самый популярный цвет автомобиля в 2020 году

Компания Axalta, которая занимается окрашиванием автомобилей в промышленной сфере, назвала наиболее популярные цвета машин в 2020 году. Десятый раз подряд первое место занял белый цвет.

Как пишет портал Autoblog, в среднем каждый третий автомобиль выпускается в белой окраске. Второе место занял черный цвет, третье и четвертое – серый и серебристый соответственно.

Кроме того, согласно опросу, чаще всех экспериментируют с расцветками транспортных средств жители США, где наиболее популярными цветами являются красный и синий. Автовладельцы из Европы, Японии и Южной Кореи предпочитают голубые оттенки, а в Индии популярностью пользуются коричневые и бежевые машины.

Как ранее сообщил amic.ru, в начале декабря на продажу выставили самый дорогой автомобиль в России – Bugatti Chiron 2018 года выпуска с пробегом всего 700 километров. Владелец оценил экземпляр в 225 миллионов рублей.