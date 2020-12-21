Россияне рассказали о том, какую пенсию они хотят получать

Большинство россиян заявили, что хотят получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.
"Пенсию не ниже 45 тысяч рублей, соответствующую средней зарплате по стране, хотели бы получать 46,6% респондентов. На 30 тысяч согласны 29,1% опрошенных, – уточнили в издании. – Еще 22,1% россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тысяч рублей в месяц. При этом лишь 1% опрошенных считают, что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей".
Большинство респондентов (52,3%) рассказали о том, что получают или планируют получать пенсию в размере 15 тысяч рублей.
Ранее amic.ru писал о том, что президент России Владимир Путин ответил на вопрос пензенской журналистки о возможности возобновления индексации пенсии работающим пенсионерам, которую отменили пять лет назад, представляя это как временную меру.
Комментарии
а у большинства 10-14, гуляй, не хочу
у меня пенсии вообще не будет
ни 10 , ни 14
Скромные наши пенсионеры, к сожалению, в масштабе мировых пенсий и запросов.
Обнаглели эти пенсионеры - вождь утверждает что 17 тысяч это уже средний класс, а эти не патриоты хотят получать в 2 - 3 раза больше! Так никакого бюджета для друганов не останется....