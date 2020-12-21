Россияне рассказали о том, какую пенсию они хотят получать

Большинство россиян заявили, что хотят получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.

"Пенсию не ниже 45 тысяч рублей, соответствующую средней зарплате по стране, хотели бы получать 46,6% респондентов. На 30 тысяч согласны 29,1% опрошенных, – уточнили в издании. – Еще 22,1% россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тысяч рублей в месяц. При этом лишь 1% опрошенных считают, что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей".

Большинство респондентов (52,3%) рассказали о том, что получают или планируют получать пенсию в размере 15 тысяч рублей.

Ранее amic.ru писал о том, что президент России Владимир Путин ответил на вопрос пензенской журналистки о возможности возобновления индексации пенсии работающим пенсионерам, которую отменили пять лет назад, представляя это как временную меру.