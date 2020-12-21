Дистанционный порядок оформления пособий и пенсий продлят в России

Дистанционное оформление пенсий и пособий в России продлят до конца 2021 года. Упрощенное назначение выплат распространят на граждан России, которые находятся за рубежом.

Как пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, которое разработало Минэкономразвития, дистанционный порядок оформления будет действовать для пенсий и пособий. В министерстве объяснили, что если нововведение покажет эффективность, его могут закрепить на постоянной основе.

Напомним, в апреле 2020 года ПФР упростил оформление пенсий и пособий из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Сначала дистанционную форму взаимодействия ввели на три месяца, но позже продлили до конца года.